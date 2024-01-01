Зарина Ситдикова В пермском микрорайоне Ива началось строительство корпуса для начальной школы Сдать объект планируется в 2026 году Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми стартовало строительство нового корпуса начальной школы для лицея № 10. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Возведением объекта занимается застройщик «Девелопмент-Юг». В четырёхэтажном корпусе будут учиться школьники с 1 по 4 классы. В здании будут обустроены классы для занятий, актовый зал с гримёрными, спортивный зал, кабинеты робототехники, информатики и изостудия.

Как ранее писал «Новый компаньон», строящаяся начальная школа будет рассчитана на 543 места. Перед разработкой проекта застройщик совместно с городскими и краевыми властями оценил вместимость и загруженность социальных объектов в микрорайоне.

Напомним, в 2023 году корпорация «Девелопмент-Юг» построила в м/р Ива и передала городу самую большую школу в Прикамье — на 1626 мест в смену. Во дворе школы разместился стадион, где могут заниматься жители всего квартала. В здании также находится бассейн с двумя чашами, который во внеучебное время открыт для всех желающих. Инвестиции в строительство школы составили более 1,5 млрд руб.

Помимо этого, инвестор построил в Мотовилихе два детских сада и детскую поликлинику. Сейчас застройщик возводит спортивно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном на 10 дорожек. Все работы идут в графике.

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