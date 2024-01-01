Зарина Ситдикова На городской эспланаде Перми сварят две тысячи порций борща Попробовать суп смогут все желающие Поделиться Твитнуть

В рамках V Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» им. В.Б. Беляева (6+) на городской эспланаде Перми 14 сентября известный шеф-повар Илья Лазерсон приготовит 2 тыс. порций борща по-пермски. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

По готовности супом будут угощать гостей ярмарки продукции производителей, фермеров и мастеров народных художественных промыслов Прикамья — участников проекта «Покупай пермское». Она будет работать с 11:00 до 18:00.

В приготовлении борща по-пермски с вяленой клюквой Илье Лазерсону будут помогать шефы. Борщ начнут варить в 12:00. А в 13:00 начнётся порционная раздача традиционного блюда русской кухни.

Юбилейная Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» им. Виктора Беляева пройдёт в Перми с 12 по 14 сентября. Это одно из крупнейших в России мероприятий для профессиональных шеф-поваров, кулинаров, ценителей гастрономического искусства и всех интересующихся.

Событие будет состоять из деловой, соревновательной и развлекательной программ. Часть мероприятий «Легенды» будет посвящена Году семьи.

Соревнования шефов пройдут на «Заводе Шпагина». Планируется, что в этом году в олимпиаде примет участие более 200 профессионалов в сфере HoReCa из 30 регионов страны. Победителей будут определять более чем в 10 номинациях — за звание «легенд» будут бороться шеф-повара, повара-юниоры, официанты, сыроделы, фромажеры и др. Впервые будет проведён конкурс для барменов. Ряд номинаций по традиции посвятят прикамской кухне.

События олимпиады «Легенда» могут посетить все желающие. Для жителей и гостей Пермского края, помимо обучающих занятий, пройдут лекции по гастрономии и кулинарному искусству от ведущих российских шефов, победителей Chef a la Russe и других престижных международных турниров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.