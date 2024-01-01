Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» VIII Молодёжный форум «Пермский период» будет посвящён вопросам медиа Событие пройдёт в «Кристалл-центре» 14 сентября Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Краевой молодёжный форум «Пермский период» пройдёт в Перми восьмой раз. Как сообщила на заседании правительства Пермского края руководитель краевого агентства по делам молодёжи Юлия Баландина, он будет посвящён вопросам медиа и позволит молодым людям определиться с карьерами в этой сфере.

Особое внимание на форуме будет уделяться информационной безопасности. Среди рассматриваемых вопросов — как не стать жертвой телефонных мошенников, как противостоять хейту в социальных сетях и что такое экстремальная журналистика. В качестве спикеров выступят профессор кафедры криминологии Нижегородской академии МВД Дмитрий Шпилёв, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Антон Лукаш и военные корреспонденты Сергей Емельянов и Андрей Харин.

Будут организованы практические занятия для развития навыков журналистской работы. На площадках форума будет организована работа газетной, телевизионной и радиоредакций.

Молодёжный форум «Пермский период» пройдёт в «Кристалл-центре» 14 сентября.

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