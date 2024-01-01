В Перми мотоциклист попал в серьёзное ДТП с легковым автомобилем Сейчас мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Properm

В Перми во время аварии пострадал водитель мотоцикла, который врезался в легковой автомобиль на перекрестке. Об этом сообщает Properm.ru.

Издание опубликовало запись с видеорегистратора, которое прислал очевидец. Судя по видео, авария случилась в районе полудня 10 сентября. На кадрах видно, как мотоциклист выезжает за перекрёсток и врезается в автомобиль.

Сразу после аварии свидетели вызвали скорую помощь. Мотоциклист был без сознания, из шлема текла кровь, были заметны открытые переломы.

Сообщается, что в автомобиле в этот момент ехала пара. По словам пассажирки, мотоциклист проехал на запрещающий сигнал светофора и якобы был пьян.

«Новый компаньон» обратился за комментарием о состоянии пострадавшего в краевой минздрав.

«Мужчина был госпитализирован. В настоящее время он в тяжёлом состоянии, получает необходимую медицинскую помощь», — рассказали в ведомстве.

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