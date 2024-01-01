Командиру спецназа «Альфа» из Пермского края исполнилось 90 лет Он родился и вырос в Чусовом Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал пост по случаю 90-летия генерал-майора Геннадия Зайцева, Героя Советского Союза, основателя легендарной группы «Альфа», поздравив его от себя и всех жителей региона.

«Геннадий Николаевич посвятил всю жизнь служению России, спас множество жизней, часто рискуя собственной, был в эпицентре исторических событий. Гордимся, что человек такой железной воли — наш земляк», — написал Махонин.

По словам главы Прикамья, Зайцев регулярно приезжает в Чусовской округ, где он родился, и проводит встречи и Уроки мужества с учащимися, поддерживает родную школу в п. Лямино.

Напомним, в феврале этого года в Пермской синематеке состоялся предпремьерный показ фильма «Командир» (16+), рассказывающего о выдающемся переговорщике Зайцеве. История, снятая режиссёрами Александром Гурьяновым и Тимуром Хваном, основана на реальных событиях.

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