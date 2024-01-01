Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 9 по 16 февраля Поделиться Твитнуть

Новая неделя вновь принесёт в Пермь многочисленные концерты классической музыки, лекцию, посвящённую Всеволоду Мейерхольду, мастер-класс по ночной фотографии, предпремьерный показ фильма «Командир» и танцевально-поэтический вечер в день рождения Бориса Пастернака. Кроме того, в Перми пройдёт премьера фильма о Леониде Десятникове, а театре оперы и балета состоится концертное исполнение самой загадочной оперы Николая Римского-Корсакова.

Ведущий современный российский дирижёр, специалист по музыке XX и XXI веков Фёдор Леднёв проведёт в Пермском театре оперы и балета концертное исполнение оперы «Золотой петушок» (6+), приуроченное к 180-летию со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Последняя, пятнадцатая по счёту опера Римского-Корсакова «Золотой петушок» вошла в музыкальную историю как опера-загадка. О её устройстве, истинных смыслах и мнимых подтекстах, об эзоповом языке, на котором написан «Золотой петушок», спорило не одно поколение исполнителей и исследователей.

В «Золотом петушке» отражается вся история русского оперного театра XIX века — от «Руслана и Людмилы» Глинки и «Бориса Годунова» Мусоргского до «Князя Игоря» Бородина и «Садко» самого Римского-Корсакова, но отражается, как в кривом зеркале: партитура «Золотого петушка», прозванная Борисом Асафьевым «ослепительной мозаикой драгоценных звукосочетаний», предусматривает возможность полярно различных интерпретаций произведения. Трактовка Фёдора Леднёва и ведущих солистов Пермской оперы — ещё одна попытка разгадать загадку творческого завещания именитого композитора.

В роли Шемаханской царицы — Надежда Павлова.

Пермский театр оперы и балета, 11 февраля, 19:00

Андрей Чунтомов

В «Триумфе» пройдёт премьера фильма выпускницы мастерской Алексея Учителя Ренаты Джало «Лёнечка» (12+) о самом исполняемом российском композиторе современности Леониде Десятникове. Десятников — знаковый композитор для Перми, его музыка неоднократно звучала в исполнении Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna, например, на Дягилевском фестивале. Перед кинопоказом выступит пианист Алексей Гориболь. В завершении вечера состоится обсуждение фильма с Ренатой Джало и Алексеем Гориболем.

Частная филармония «Триумф», 13 февраля в 19:00

На лекции театроведа, критика, куратора «Школы современного зрителя и слушателя» в «Электротеатре Станиславский» Кристины Матвиенко «Всеволод Мейерхольд: концептуализируя современность» (12+) слушатели обсудят актуальность практик главного режиссёра XX века, которому в этом феврале исполняется 150 лет.

Частная филармония «Триумф», 16 февраля в 20:00

Программа вечера камерной музыки «Письма любви» (6+) объединяет два шедевра вокальной лирики эпохи романтизма — циклы «Любовь поэта» Роберта Шумана и «Лебединая песнь» Франца Шуберта. Исполнители — солисты Пермской оперы Борис Рудак и Константин Сучков, а также один из ведущих пианистов современной России Андрей Коробейников.

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, 14 февраля в 19:00

В «Горьковке» пройдёт концерт-беседа «Всё начинается с детства» (12+). Учащиеся и преподаватели детской музыкальной школы № 6 «Классика» в этот день не просто исполнят произведения именитых композиторов, но и расскажут о них интересные истории.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 11 февраля в 12:00

В Перми открылась выставка кукол Musa Russa (6+). В рамках выставки для тех, кто увлечён идеей создания собственной куклы, пройдут мастер-классы по изготовлению кукольных причёсок и росписи лиц. Расписание мастер-классов можно найти в группе пространства «Другие круги» ВКонтакте.

Арт-пространство «Другие круги», до 3 марта

Центральный выставочный зал

В «Губернии» стартует обучающий проект «Фотошкола «Свет». Первое занятие будет посвящено ночной фотографии «Ночь, камера, штатив, аптека...» (12+). Во время мастер-класса участники узнают, как подготовиться к фотосъёмке в условиях недостаточной освещённости, каков арсенал фотографа в этих условиях, как обеспечить безопасную съёмку, что такое «солнечное правило 16» и многое другое. Ведущий мастер-класса — репортажный фотограф и журналист региональных и федеральных печатных и интернет-СМИ, член Пермской краевой организации Союза журналистов России Виктор Михалёв.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 10 февраля в 17:00

В недавно отремонтированном Большом зале Пермской филармонии пройдёт концерт симфонической музыки (6+). Шедевры русской и советской классики исполнит Академический симфонический оркестр Луганской филармонии. Дирижёр — Александр Щуров. Солистка — заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано). Прозвучат сочинения Чайковского, Глинки, Мусоргского, Бородина, Хачатуряна. Концерт ведёт музыковед, лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства Екатерина Каленюк.

Большой зал Пермской краевой филармонии, 10 февраля в 19:00

Заслуженный артист Республики Абхазия, лауреат премии «Органист года-2022» Лука Гаделия представит в Перми концертную программу «Диалоги эпох» (6+) — музыкальное путешествие длиной в три столетия, от барокко до наших дней: прозвучат произведения Баха, Томбеля, Ропарца, Каллартса, Флетчера, Бедара, Циммера, Эйнауди.

Органный концертный зал, 10 февраля в 19:00

Актриса Сати Спивакова и пианист Алексей Гориболь представляют музыкально-поэтическую композицию памяти Беллы Ахмадулиной «Стихотворения чудный театр» (6+). Прозвучат стихи поэтессы, а также сочинения Роберта Шумана, Эдварда Грига, Фридерика Шопена, Петра Чайковского, Микаэла Таривердиева, Леонида Десятникова. Дополнит программу видеоколлаж акварельных портретов Беллы кисти её супруга, художника Бориса Мессерера.

Органный концертный зал, 11 февраля в 19:00

С сольным концертом «Великие пианисты: Рахманинов, Лист» (6+) выступит триумфатор XV Международного конкурса им. Чайковского Дмитрий Маслеев. Прозвучат «Испанская рапсодия» Листа и «Вариации на тему Корелли» Рахманинова; а также избранные пьесы, этюды и прелюдия соль минор Рахманинова.

Большой зал Пермской краевой филармонии, 14 февраля в 19:00

В день рождения Бориса Пастернака во Всеволодо-Вильве пройдёт танцевально-поэтический вечер «Я люблю, как дышу» (6+). В программе: стихи Пастернака о любви, танцы в ритме фламенко, выставка «Кто вы, Пастернак?»

Дом Пастернака (Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1), 10 февраля в 14:00

В музыкальной гостиной Дома Мешкова состоится концерт классической музыки (6+). В исполнении лауреата международных и российских конкурсов пианиста Вячеслава Ронжина прозвучат произведения Шопена, Гласса, Эйнауди, Патерлини и Шмидта. Музыка будет исполнена на рояле XIX века производства пермской фабрики Юманова. Вячеслав Ронжин так отзывается о старинном музыкальном инструменте: «Рояль Юманова обладает неповторимым колоритным звуком, запоминающимся приятным тембром. Всегда испытываю особую радость, когда играю на нём. Многие мои любимые сочинения звучат на этом рояле просто великолепно».

Дом Мешкова, 14 февраля в 19:00

В Пермской синематеке пройдёт предпремьерный показ фильма «Командир» (16+), рассказывающего о выдающемся переговорщике, командире группы «Альфа» генерал-майоре Геннадии Зайцеве. История, снятая режиссёрами Александром Гурьяновым и Тимуром Хваном, основана на реальных событиях. Право увидеть картину первыми жители Прикамья получили неслучайно. Геннадий Зайцев — Герой Советского Союза, генерал-майор, основатель легендарной группы «Альфа» — родился и вырос в Чусовом. Перед показом фильма, в 18:30, пройдёт встреча и автограф-сессия с актёрами и членами съёмочной группы.

«Кристалл-центр», 10 февраля в 19:00

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