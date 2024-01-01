В ходе СВО погиб житель Прикамья Фидарис Шарипов Он был помощником гранатомётчика Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Администрация Бардымского муниципального округа сообщила о гибели во время СВО 39-летнего Фидариса Шарипова. Он погиб при исполнении воинского долга, отметили местные власти.

Фидарис Шарипов родился 21 марта 1985 года в д. Конюково Бардымского района. Окончил Бардымскую среднюю школу №2, после чего поступил в профессиональное училище в Барде. В армии служил в морской пехоте.

В июне этого года мужчина подписал контракт с Минобороны РФ. Его отправили в зону специальной военной операции на Украине помощником гранатомётчика мотострелкового полка. Военнослужащий погиб 18 июля. Его похоронили на родине.

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Обстоятельства его гибели не разглашаются.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в зоне СВО погиб уроженец Добрянки Василий Ярофеев. Прощание с ним состоялось сегодня, 11 сентября, во Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина.

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