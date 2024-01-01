В зоне СВО под Авдеевкой погиб Василий Ярофеев из Прикамья Поделиться Твитнуть

В зоне специальной военной операции на Украине погиб уроженец Добрянки Василий Ярофеев. Об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным (у мужчины остались братья и мать), друзьям и близким военнослужащего.

Василий родился 26 ноября 1973 года, учился в добрянских школах №2 и 4. В 1993 году получил специальность газоэлектросварщика, окончив ПУ №18. В 1993-1994 годах проходил срочную военную службу. После армии работал вахтовым методом.

В апреле 2024 года мужчина заключил контракт для прохождения военной службы в зоне СВО. Служил в мотострелковом батальоне в звании рядового. Погиб военнослужащий 30 мая в Авдеевке Донецкой Народной Республики.

Прощание с бойцом состоится 11 сентября во Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина. Начало в 11 часов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели на СВО ещё одного жителя Добрянского городского округа Александра Омелевича.

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