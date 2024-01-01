В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Александра Омелевича Поделиться Твитнуть

В зоне специальной военной операции погиб житель Добрянского городского округа Пермского края Александр Омелевич. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. У мужчины остались мать и сёстры.

Александр родился 1 февраля 1975 года в пос. Нижний Лух Добрянского района. Закончил 8 классов в Чёрмозе. Затем переехал жить в Самарскую область. Там в ПТУ 2 он выучился на тракториста, вернулся в родную деревню и стал работать в леспромхозе. Затем перебрался в Пермь, работал на ООО «Пермская РЭБ — флота» слесарем.

В мае 2024 мужчина заключил контракт с минобороны, был направлен в зону специальной военной операции, служил в звании гвардии рядового.

Погиб Александр Омелевич 23 августа под Макеевкой в Донецкой Народной Республике.

Прощание с военнослужащим состоится 10 сентября во Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина. Начало в 11 часов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб соликамец Николай Сергеев.

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