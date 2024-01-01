В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Николаем Сергеевым Поделиться Твитнуть

Николай Сергеев

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В зоне специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб соликамец Николай Сергеев. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа и выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Биографию местного жителя власти не приводят. Когда и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, тоже не сообщается. Известно, что Николай Сергеев был награждён медалью «За веру и волю», а также Орденом мужества.

Прощание с погибшим состоится 9 сентября с 12.00 в ДК завода «Урал». Отпевание пройдёт в церкви в Третьем микрорайоне. Похоронят мужчину в Городище.

Ранее сообщалось, что 9 сентября в п. Мишарино похоронят другого погибшего на спецоперации уроженца Соликамска Владимира Кузина. Прощание с ним проходит с 10:00 в ДК завода «Урал». Военнослужащий тоже был награждён Орденом мужества.

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