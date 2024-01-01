В Перми из квартиры на 10-м этаже выпал ребёнок Он погиб на месте Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Свердловском районе Перми 4-летний ребёнок выпал из окна на 10 этаже и скончался на месте. Следовали СК организовали проверку по факту происшествия.

По предварительным данным, 10 сентября ребёнок находился в квартире, расположенной на 10 этаже жилого дома вместе с 12-летней сестрой. Оставшись ненадолго без её присмотра, мальчик залез на подоконник и выпал из окна. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи опросили очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Чтобы избежать несчастных случаев с детьми, в следкоме по региону напоминают об элементарных правилах безопасности: никогда не оставлять ребёнка без присмотра, держать окна закрытыми, если дома ребенок, не использовать москитные сетки как защиту от падений, установить на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно и не ставить мебель возле окна.

В ведомстве также обратились к жителям региона и попросили сразу сообщать о происшествиях с детьми в СУ СКР по Пермскому краю по телефону: 249-54-55 или по телефону горячей линии «Ребенок в опасности»: 8-(342)-268-00-06 или короткий номер 123 с мобильного телефона.

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