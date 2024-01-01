В СВО погибли сразу двое жителей Прикамья из одного округа С ними простятся 11 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского городского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погибли 30-летний Николай Политов и 39-летний Фёдор Грязнов. Об этом сообщается на официальной странице Верещагинского городского округа.

Николай Политов родился 5 апреля 1994 года в Дегтярске Свердловской области. Он окончил школу в Верещагино, а затем и ПУ-61, где получил профессию сварщика сварочных работ. Мужчина работал в строительной отрасли. В СВО он участвовал в качестве гранатомётчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода (в роте 3) мотострелковой роты отряда (штурмовой) и погиб 2 августа. У погибшего осталась жена и трое сестёр.

Федор Грязнов родился 17 ноября 1985 года в Верещагино. После окончания школы он работал на КХП, в сфере сельского хозяйства. У него остались мама и брат с сестрой.

Церемония прощания с военнослужащими и митинг состоится 11 сентября в 11:30 в Верещагино. Обоих похоронят на новом кладбище.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о двух погибших в СВО из Добрянки.

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