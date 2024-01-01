Компанию, управляющую домами в Перми и Кунгуре, лишили лицензии Поделиться Твитнуть

ИГЖН Пермского края

Инспекция Государственного жилищного надзора по Пермскому краю прекратила действие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «Квартал». Причиной прекращения стало добровольное заявление управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе ИГЖН.

С 1 октября из реестра лицензий будут исключены находящиеся в управлении компании многоквартирные дома в Перми и Кунгуре.

Речь идёт о 16 МКД. В Перми это дома по адресам ул. Емельяна Ярославского, 10, ул. КИМ, 91, ул. Генерала Черняховского, 15, ул. Фосфоритная, 7, ул. Домостроительная, 9, ул. Домостроительная, 1, ул. Ереванская, 44, ж/д_ст. Голованово, 4, ул. Генерала Доватора, 28, ул. Житомирская, 14, ул. 2-я Ремонтная, 19, ул. Краеведа Волегова,49, ул. Уральская, 46.

В Кунгуре это дома по адресам ул. Газеты Искра, 17, ул. Степана Разина, 21, ул. Буровиков, 2.

В адрес администраций Перми и Кунгура направлены письма о принятии мер по обеспечению выбора собственниками данных домов способа управления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.