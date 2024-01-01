Жители Прикамья потратили на услуги красоты 3 млрд рублей За год число салонов выросло на 10% Поделиться Твитнуть

Фото из архива салона CHOICE

В 2023 году жители Пермского края потратили на услуги красоты около 3 млрд руб. В перерасчёте на всех жителей региона, включая младенцев, и тех, кто не пользуется парикмахерскими и косметическими услугами, в среднем получилось 1,2 тыс. руб. на человека. Однако в реальности расходы выше. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные Пермьстата.

Всего в регионе на сегодняшний день работают 1,8 тыс. салонов красоты. Там пермяки могут получить самые разные услуги: от стрижки до спа-процедур.

За год число салонов выросло более чем на 10%, или 179 единиц.

Напомним, ранее Пермьстат привёл данные по средней зарплате жителей Прикамья. По информации ведомства, в июне жители Пермского края в среднем заработали по 75 тыс. руб. Самые высокие зарплаты получили сотрудники в сфере информации и связи. Среднедушевой доход составил 45 тыс. руб.

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