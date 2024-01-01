В июне жители Пермского края в среднем заработали по 75 тысяч рублей Самые высокие зарплаты получили сотрудники в сфере информации и связи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат отчитался о заработной плате в Пермском крае по итогам июня 2024 года. Она продолжает расти. Если в январе средняя зарплата в регионе составляла 61,5 тыс. руб., в мае — 72,6 тыс. руб., то в июне она достигла 74 983,5 руб. Это на 15,3% больше, чем было в июне 2023 года, или +5% с учётом индекса потребительских цен (ИПЦ).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-июне 2024 года составила 69,3 тыс. руб. и по сравнению с январём-июнем 2023 года выросла на 18,3%. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учётом ИПЦ, в январе-июне 2024 года выросла на 8,7% по отношению к АППГ.

В июне самые высокие зарплаты получили сотрудники в области информации и связи (106,8 тыс. руб.) и в сфере добычи полезных ископаемых (102,4 тыс. руб.).

Самые низкие доходы сложились у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — 42,8 тыс. руб.

Если говорить о денежных доходах в среднем на душу населения в Пермском крае, то по итогам второго квартала 2024 года они сложились на уровне 47,6 тыс. руб. в месяц. Реальный рост (с учётом ИПЦ) по сравнению с АППГ составил 3,8%.

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