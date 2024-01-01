За полгода в Пермском крае построено 772 тысячи квадратных метров жилья Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года Поделиться Твитнуть

В январе-июне 2024 года на территории Пермского края построено 8192 квартиры общей площадью 772,2 тыс. кв. м, что на 16,6% меньше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом индивидуальными застройщиками построены жилые дома площадью 575,4 тыс. кв. м (снижение на 17%). На долю индивидуальных жилых домов пришлось 74,5% от общего объёма введённого жилья.

Средние цены на конец первого полугодия 2024 года на первичном рынке жилья сложились на уровне 127,7 тыс. руб. за 1 кв. м (в первом полугодии 2023-го — 103,3 тыс. руб.), на вторичном рынке — 101,1 тыс. руб. за 1 кв. м (91,1 тыс. руб.).

Общий объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в Пермском крае, в январе-июне 2024 года составил 114,4 млрд руб, или 100,2% к уровню аналогичного периода 2023 года (в сопоставимых ценах).

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