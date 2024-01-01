Пермяка, отрубившего своей девушке кисть, приговорили к 12 годам колонии Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Александровский городской суд вынес приговор 27-летнему местному жителю. Его осудили на 12 лет за преступления по шести статьям УК РФ: истязание, незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, грабёж, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, летом прошлого года ранее судимый мужчина, лишив сожительницу средств связи и используя для ограничения возможности передвижения наручники, в течение двух недель удерживал её в квартире. Всё это время он насиловал её и избивал.

Осуждённый также похитил у своей девушки золотое кольцо и продал его, а в один из дней он с особой жестокостью ампутировал потерпевшей кисть правой руки. После этого он вызвал бригаду медиков, а сам сбежал с места преступления.

Всё это время в квартире находился их четырёхлетний сын, ставший очевидцем некоторых преступлений. Когда обвиняемый покинул квартиру, он забрал с собой ребёнка. Через сутки его задержали на территории Березников.

В итоге суд назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и ограничение свободы на один год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 4,5 млн руб.

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