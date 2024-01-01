Алёна Бронникова В Прикамье утвердили обвинение мужчине, который две недели избивал свою девушку Уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Прокуратура Александровска направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего ранее судимого местного жителя. Как сообщает прокуратура Пермского края, он издевался над своей сожительницей на глазах у маленького ребёнка.

По версии следствия, летом прошлого года обвиняемый совершил преступление на почве ревности. В течение двух недель он незаконно удерживал свою сожительницу в квартире, ограничив возможность перемещаться с помощью наручников, лишил её средств связи.

«Всё это время он избивал её и подвергал физическому и психическому насилию, похитил у неё золотое кольцо и продал его. В один из дней он с особой жестокостью ампутировал потерпевшей кисть правой руки. Поняв, что не сможет оказать помощь, вызвал бригаду медиков и покинул место происшествия», — сообщает ведомство.

Всё это время в квартире находился их четырёхлетний сын, ставший очевидцем некоторых преступлений. Когда обвиняемый покинул квартиру, он забрал с собой ребёнка. Через сутки его задержали на территории Березников.

Надзорный орган утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Ему вменяют сразу шесть статей: п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Дело рассмотрит Александровский городской суд.





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