В Перми пройдёт финал первого в России турнира по программированию беспилотников Поделиться Твитнуть

15 сентября в технопарке Morion Digital в Перми пройдёт финал первых Всероссийских соревнований по программированию дронов «Парма-БАС». В турнире поучаствуют 30 команд, которые успешно прошли отборочный этап.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, турнир станет частью Лиги робототехники Прикамья, созданной по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Лига представляет собой комплексную экосистему ИТ-соревнований для молодёжи в регионе.

Победители будут определяться в трёх категориях:

— синхронный полёт — для группы дронов, которые должны пройти гоночную трассу, демонстрируя геометрические формации различной сложности перед зрителями;

— командные гонки — в этой дисциплине скоростной дрон должен преодолеть трассу FPV-гонок, применяя элементы технического зрения;

— уход от столкновения — задача дронов заключается в том, чтобы пройти маршрут, избегая столкновений с летающими препятствиями, такими как другие аппараты и птицы.

В этом году соревнования, посвящённые разработке алгоритмов управления группами беспилотных аппаратов, пройдут на отечественном инженерном симуляторе UAVProf Drone Simulator и под патронажем команды UAVProf.

Победителям и призёрам будут присвоены спортивные разряды, а призовой фонд составит 1 млн руб.

В рамках финального этапа состоится конференция «Автономные беспилотные авиационные системы и их применение», где будут представлены лучшие работы участников творческого конкурса, а также подведены итоги и объявлены победители.

Подробности можно найти по ссылке.

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