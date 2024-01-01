Значительная часть города в Прикамье почти на сутки останется без воды В Березниках повреждён магистральный водовод Поделиться Твитнуть

Скриншот видео со страницы Алексея Казаченко ВКонтакте

Глава Березников Алексей Казаченко на своей странице в соцсетях рассказал об аварийном отключении воды в правобережной части города.

«Повреждение на магистральном водоводе. В районе «Меакира» вновь несанкционированные работы по прокладке кабеля. На место оперативно выехали сотрудники администрации города и БВК. Полиция и МЧС зафиксировали факт правонарушения», — сообщил чиновник.

По его словам, вечером 9 сентября не было воды только в Усолье, в связи с чем был организован подвоз. А с 10 сентября, с 15:00, запланировано отключение воды в микрорайонах Усольский, Любимов, Тихий, Южный, а также в Стрижах и Ясной поляне.

Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения продлятся до утра 11 сентября.

Напомним, ранее, 9 августа, в Березниках также произошла крупная коммунальная авария. В районе «Меакира» неизвестные проводили земляные работы без разрешения и повредили водовод. Сотрудники Березниковского водоканала аварийно отключили воду в домах. Тогда повреждённый участок стеклопластиковой трубы заменили на стальную и провели опрессовку.





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