Значительная часть города в Прикамье почти на сутки останется без воды
В Березниках повреждён магистральный водовод
Глава Березников Алексей Казаченко на своей странице в соцсетях рассказал об аварийном отключении воды в правобережной части города.
«Повреждение на магистральном водоводе. В районе «Меакира» вновь несанкционированные работы по прокладке кабеля. На место оперативно выехали сотрудники администрации города и БВК. Полиция и МЧС зафиксировали факт правонарушения», — сообщил чиновник.
По его словам, вечером 9 сентября не было воды только в Усолье, в связи с чем был организован подвоз. А с 10 сентября, с 15:00, запланировано отключение воды в микрорайонах Усольский, Любимов, Тихий, Южный, а также в Стрижах и Ясной поляне.
Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения продлятся до утра 11 сентября.
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