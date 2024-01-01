Часть Березников в Пермском крае из-за аварии осталась без воды Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Алексея Казаченко

В городе Березники Пермского края произошла коммунальная авария. В пятницу, 9 августа, неустановленные пока лица в районе Меакира проводили земляные работы без разрешения и повредили водовод. Сотрудники Березниковского водоканала аварийно отключили воду в домах. Об этом сообщил глава Березников Алексей Казаченко.

Повреждённый участок стеклопластиковой трубы уже заменён на стальной, проведена опрессовка. Система заполняется, но технической возможности подать воду выше пятых этажей нет. Поэтому в городе организован подвоз воды для жителей «высоток».

Для полного восстановления водовода на правом берегу Березников водоснабжение придётся отключать снова.

«С учётом технологии производства работ на стеклопластиковой трубе вода появится не раньше утра воскресенья. Ход работ держу на контроле», — проинформировал горожан градоначальник.

Ранее сообщалось, что в Перми 10 августа без воды остались более 5 тыс. жителей.

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