Из-за аварии и ремонта сетей в Перми без воды остались более 5 тысяч жителей Поделиться Твитнуть

В субботу, 10 августа, в Перми около 5 часов утра в связи с утечкой воды из колодца по ул. Генерала Черняховского, 90 было отключено водоснабжение у 2,5 тыс. жителей микрорайона Кислотные Дачи. Вода пропала в домах по следующим адресам: по ул. Генерала Черняховского, 88, 90, 92, 94; ул. Уссурийская, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23; ул. Молдавская, 10а. Срок окончания работ в ООО «Новогор-Прикамье» пока не называют.

Также с 10 час. сегодняшнего дня в связи с ремонтными работами в доме по Комсомольскому проспекту, 81 (возле ДК Солдатова) пропала вода в домах по адресам: ул. Чкалова, 30, 34, 30к2, 32, 38, 38а; ул. Героев Хасана, 32, 30, 10а; Комсомольский проспект, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 92, 98, 96, 94, 82; ул. Ю. Смирнова, 9; ул. Клары Цеткин, 1, 2, 3; ул. Соловьева, 12, 14, 9, 11; ул. Коминтерна, 6, 9, 11, 14, 16; ул. Куйбышева, 86, 88, 90, 94, 106, 108, 110, 112; ул. Коминтерна, 5 — левый ввод. Также без водоснабжения осталась школа на ул. Ю. Смирнова,10, два детских сада на ул. Соловьёва, 10 и ул. Коминтерна, 4, больница на ул. Соловьева, 9а. Всего в зоне отключения 2,6 тыс. жителей. Работы, которые проводят ООО «Новогор-Прикамье», обещают закончить сегодня к 19:30.

Ещё около 500 человек остались без воды на сутки из-за ремонта на сетях по ул. Хрустальная, 5.

Об отключениях воды сообщили на сайте коммунального оператора и в ЕДДС Перми.

Напомним, что диспетчерская служба «Новогор-Прикамье» принимает обращения по аварийным ситуациям и заявки на подвоз воды по тел. 2100-680 и на e-mail: call@novogor.perm.ru.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.