Летевший из Перми в Москву самолёт посадили в Нижнем Новгороде из-за атаки дронов Рейс ожидают в столице с опозданием на три часа Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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Рейс ДР 434 авиакомпании «Победа», вылетевший 10 сентября в 6:20 по местному времени из Перми в аэропорт Внуково (Москва), в настоящее время находится в международном аэропорту Стригино (Нижний Новгород). Информация об этом размещена на сайте Внуково. В столичном аэропорту пермский рейс ожидают в 9:25 по московскому времени.

Напомним, из-за ночной атаки дронов в Москве и области были временно закрыты аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. На территории последнего упали обломки сбитого беспилотника.

Самолёты отправляли на запасные аэродромы в Нижний Новгород, Самару и Санкт-Петербург.

Как передаёт РИА Новости, в ночь на вторник силы ПВО сбили над Московской областью 14 дронов. Беспилотники целенаправленно врезались в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Изначально сообщалось о гибели 9-летнего ребёнка, но эта информация не подтвердилась. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьёв уточнил, что при атаке погибла 46-летняя женщина и ранены три человека.

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