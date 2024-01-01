С 10 сентября в Перми изменится расписание трёх автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Со вторника, 10 сентября, в Перми изменится расписание автобусных маршрутов №38, 75 и 57. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В ведомстве уточнили, что на маршруте №38 будет увеличено количество отправлений до конечной остановки «Запруд-2».

На маршруте №75 изменения вводятся в соответствии с меняющейся дорожной обстановкой.

Корректировки на маршруте №57 вносятся на основании обращений жителей.

Пассажиров просят быть внимательными. Актуальное расписание этих и других городских маршрутов доступно в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Перми по временной схеме в Перми запустили трамваи №11. Ранее маршрут пролегал через Индустриальный район, но потом, с началом реконструкции путей на ул. Карпинского, его отменили, запустив компенсационный автобусный маршрут №72. С сентября трамваи №11 курсируют от Перми II до м/р Висим через ул. Революции. По мнению администрации, это позволит снять часть нагрузки с автобусных маршрутов в центре города.

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