МЧС предупредило о тумане в Прикамье 10 сентября Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского ЦГМС, 10 сентября в Пермском крае ожидается неблагоприятное метеорологическое явление — туман. Он возможен в отдельных районах Прикамья ночью и утром.

В МЧС рекомендовали водителям быть осторожными за рулём, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

В ГИБДД напомнили, что в условиях тумана скорость автомобиля в км/ч должна быть меньше половины дальности видимости в метрах. К примеру, если видимость не превышает 100 м, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более 50 км/ч. А если туман слишком густой, и видимость на дороге не превышает двух метров, то ГИБДД рекомендует прекратить движение и остановиться. Причём лучше всего выбрать не обочину, а съезд с дороги. Место стоянки должно обозначаться мигающей аварийной сигнализацией.

В МЧС просят о прогнозируемых погодных явлениях и соблюдении правил безопасного поведения напомнить родным и знакомым.

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