Жильцы дома в Прикамье вернули более 1 млн рублей переплаты за отопление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители дома № 158 на ул. Свердлова в Березниках смогли вернуть 1 млн 217 тыс. руб. переплаты за отопление. Об этом сообщили в Инспекция государственного жилищного надзора по Пермскому краю.

На протяжении восьми месяцев минувшего отопительного сезона поставщик ресурсов выставлял счета, используя данные неисправного счётчика тепла. Это привело к дополнительным расходам владельцев жилья.

Инспекторы ИГЖН выяснили, что дом оборудован общедомовым тепловым счётчиком, однако срок поверки одного из его частей истёк ещё в октябре 2023 года. В связи с этим весь прибор стал считаться неисправным, и его значения не могут быть использованы для расчёта платы за жилищные услуги.

Инспекция обратила внимание ПАО «Т Плюс» на выявленные нарушения и потребовала произвести перерасчёт. На данный момент деньги возвращены жильцам в полном объёме.

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