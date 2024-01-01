Пермская строительная компания выплатила за гибель сотрудника более 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Перми прокуратура в судебном порядке добилась компенсации морального вреда от АО «СтройПанельКомплект» в связи со смертью работника на производстве.

По сообщению пресс-службы надзорного органа, в октябре 2023 года в одном из цехов по производству бетона работник получил смертельную травму. Несчастный случай произошёл из-за эксплуатации неисправного оборудования.

Компания добровольно не возместила моральный ущерб родным погибшего. В связи с этим прокурор подал в суд иск на АО «СтройПанельКомплект» с требованием выплатить компенсацию морального вреда.

Свердловский районный суд в Перми удовлетворил исковые требования прокурора. В пользу пожилой матери и троих несовершеннолетних детей погибшего было присуждено 3,2 млн руб. Указанная сумма уже полностью выплачена потерпевшим.

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