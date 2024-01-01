Прокуратура в Пермском крае заставила школу починить катер для доставки учеников на уроки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края добилась восстановления прав школьников, живущих в отдалённом населённом пункте, на транспортные услуги через суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители поселка Новая Светлица обратились в прокуратуру с просьбой помочь организовать перевозку их детей в школу и обратно. Дело в том, что наземный транспорт в этом удалённом населённом пункте отсутствует весной, летом и осенью. Детей возили до учебного заведения в с. Коса, находящемся на другом берегу реки Кама, на маломерном судне.

Однако из-за поломки катера, транспортировка учеников была приостановлена. В итоге и осенью 2023 года, и весной 2024-го родителям приходилось самостоятельно перевозить детей, преодолевая более 7 км по воде. При этом администрация учебного заведения, в чьём распоряжении находилось судно, не принимала мер по его ремонту.

Прокурор обратился в суд с иском к учебному заведению о восстановлении рабочего состояния маломерного судна. Косинский районный суд удовлетворил требования прокурора. В результате катер был отремонтирован.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.