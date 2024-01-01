Прокуратура обеспечила свободный доступ местных жителей к реке в районе Перми Поделиться Твитнуть

При проверке доступа к берегу реки Сылвы Пермская природоохранная прокуратура обнаружила нарушение. В ходе организованной проверки выяснилось, что ООО «ЛюксСтрой» оборудовало зону отдыха в районе д. Мостовой, огородив её забором, в результате жители утратили свободный доступ к реке. В адрес генерального директора ООО природоохранный прокурор внёс представление, и ограждение было демонтировано. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также за допущенные нарушения ООО «ЛюксСтрой» привлекли к административной ответственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ (несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе), предприятию вынесено предупреждение.

Ранее сообщалось, что прокуратура Еловского района Пермского края организовала проверку причин и условий ДТП, произошедшего на трассе Березники — Чайковский. По предварительной информации в вечернее время 8 сентября водитель автобуса, перевозивший воспитанников спортивной школы, не справился с управлением и врезался в автогрейдер. В результате несовершеннолетние пассажиры получили травмы.

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