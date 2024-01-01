В Пермском крае создадут межвузовский студенческий совет Поделиться Твитнуть

фото организаторов встречи

В Штабе общественной поддержки Пермского края прошло собрание студенческого актива учебных заведений региона. Основной целью встречи стало обсуждение форматов взаимодействия между вузами и обмен идеями для взаимной интеграции тематических мероприятий.

На встрече участники, представляющие Совет ректоров Пермского края, а также сотрудники учреждений высшего образования, занимающиеся молодежной работой, ознакомили присутствующих с мерами региональной поддержки студентов и молодых учёных, а также представили успешные практики, касающиеся организации внеучебной активности студентов. В результате обсуждений было принято решение совместно развивать идею, выдвинутую студентами, о создании межвузовского студенческого совета.

«Сегодня перед системой высшего образования стоит серьезная задача по формированию научных кадров для достижения технологического лидерства страны. Ни для кого не секрет, что прорывные технологии создаются на стыке научных направлений, в этой связи важно предоставлять студентам пермских вузов соответствующие возможности для взаимодействия. Безусловно, общая событийная линейка станет стимулом для развития межличностных коммуникаций и создания новых научных коллективов»,- отметил председатель Совета ректоров вузов Пермского края, ректор ПГГПУ Константин Егоров.

Участники совещания убеждены, что формирование коллегиального органа, объединяющего студенческие учреждения, предоставит шансы молодежи активно участвовать в значимых событиях и инфраструктурных инициативах Пермского края.

«Для нас важно вовлечь ребят в разработку дизайна интерьеров объектов межвузовского кампуса и наполнение его пространств, — отметил руководитель Дирекции кампуса «Будущее Пармы» Дмитрий Красильников, — Кроме того, молодежь является генератором идей для креативных индустрий, которые являются одним из перспективных направлений межвузовского взаимодействия в капмусе. Уверен, нас ждет плодотворная совместная работа».

Работа межвузовского студенческого совета может проводиться на площадках Дирекции Кампуса и в Штабе общественной поддержки. Замруководителя Штаба Елена Савельева выразила уверенность в том, что развитие новых общественных взаимодействий в формате межвузовской коммуникации студентов окажет благоприятное воздействие как на систему высшего образования, так и на другие сопутствующие сферы.

«В стране сформировался тренд на объединение усилий и компетенций профессиональных сообществ вокруг идеологического ядра стратегических приоритетов страны. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку студенческой инициативе и различным проектам, кроме того Штаб общественной поддержки станет точкой входа в лучшие практики добровольчества и волонтерства, в которых Пермский край принимает активное участие», — отметила Савельева.

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