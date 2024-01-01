Пермский край остался на 16 месте в рейтинге субъектов РФ по рынку труда
В 2023 году позиции Прикамья незначительно улучшились
Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по рынку труда за 2023 год. Пермский край оказался на 16 месте — между Тульской областью и Краснодарским краем. В Прикамье рейтинговый бал составил 76,49.
Лидерами списка в прошлом году оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эти регионы набрали более 90 баллов. В пятёрку самых успешных попали также Республика Татарстан (84,60 балла) и Республика Башкортостан (82,66 балла), 4 и 5 места соответственно.
«Такие показатели говорят о высоком уровне социально-экономического развития, хороших зарплатах и низкой безработице. В целом по стране ситуация на рынке труда улучшилась в 83 регионах», — говорится в исследовании.
В подвале рейтинга оказались Республика Дагестан (18,06) и Республика Ингушетия (6,70)
Все субъекты ранжированы по данным Росстата на основании восьми показателей, которые характеризуют зарплату, условия труда, занятость и емкость рынка труда в субъекте РФ.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.