Алёна Бронникова За прошлый год Пермский край поднялся в рейтинге регионов по рынку труда Наш край набрал 70,7 балла из 100 Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Прикамье заняло 16 место в рейтинге регионов по рынку труда по итогам 2022 года. Согласно опубликованным данным РИА Новости, показатели улучшились по сравнению с 2021 годом.

Рейтинговый балл составил 70,7, тогда как за предыдущий исследуемый период он составил 67,8. По итогам 2021 года Пермский край занимал 17 место.

Лидерами рейтинга оказались Москва – 97,9 балла, Санкт-Петербург – 92,2 и Московская обл. – 86,6. Аутсайдеры, занявшие 83-85 места: Кабардино-Балкария – 13,7, Чечня – 12,1 и Ингушетия — 6,4. С небольшим отрывом от Прикамья оказались Нижегородская обл. – 70,9 (14 место) и Краснодарский край – 70,8 (15 место). Также с небольшой разницей отстают Челябинская – 70,5 (17 место) и Воронежская области – 70 (18 место).

Рейтинг рассчитывается по анализу восьми показателей, в число которых входят уровень оплаты труда, занятость, условия труда и ёмкость рынка труда. Максимально возможное значение — 100 баллов, минимальное — один. Исследование позволяет определить уровень занятости в субъектах страны и привлекательность для потенциальных работников.

По данным издания, в целом по России ситуация в данной сфере улучшилась, но в регионах остаётся неоднородной. Средний рейтинговый балл вырос на 1,9 по сравнению с 2021 годом.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.