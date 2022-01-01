Елена Синица Пермский край занял 17-е место в рейтинге регионов по рынку труда Регион набрал 67,8 балла из 100 возможных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2021 года Пермский край занял 17-е место в рейтинге регионов по рынку труда. Рейтинговый балл региона составил 67,8 (по итогам 2020 года — 63,8 балла). Об этом сообщает РИА Новости.

Поясняется, что рейтинг рассчитывался по восьми показателям. В их числе уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также ёмкость рынка труда. Максимальный балл — 100, минимальный — один. Соответственно, чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда в субъекте.





В лидерах Москва (97,2), Санкт-Петербург (96,5), Московская область (86,5), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (77,6) и Республика Татарстан (76,9).





В аутсайдерах оказались Республика Ингушетия (7,1), Республика Тыва (8,1), Чеченская республика (12,1), Карачаево-Черкесская республика (13) и Кабардино-Балкарская республика (14).





В целом же по итогам 2021 года увеличение значения рейтингового балла произошло в 79 регионах. Наибольшее увеличение рейтингового балла произошло в Новгородской области (+8 баллов), Ненецком автономном округе (+8 баллов) и Республике Хакасия (+6,4 балла).

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