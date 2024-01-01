Сборная Уралхим Run Factory заняла первое место в общекомандном зачете на Пермском марафоне Поделиться Твитнуть

Автор фото: Сергей Оборин

Сборная Уралхим Run Factory стала победителем общекомандного зачета Пермского марафона, набрав 41 348 очков. В состав команды вошли более 350 сотрудников Группы «Уралхим» и 150 участников бегового сообщества, которые выступили на дистанциях 42 км, 21 км, 10 км, 5 км и 3 км.

На дистанции 5 км серебряную медаль завоевал слесарь ремонтно-механического производства филиала «ПМУ» Кирилл Горкунов. Второе место в эстафете на 42 км в составе команды «Динамо» занял газоспасатель филиала «ПМУ» Андрей Смирнов. В марафоне на 42 км третьим финишировал тренер Уралхим Ski Factory Андрей Шардаков.

Группа «Уралхим» традиционно является партнером Пермского марафона, а сотрудники ежегодно принимают участие в соревнованиях.

Пермский марафон впервые был проведен в 2017 году и вошел в список знаковых и масштабных событий Пермского края. В этом году марафон собрал более 12 000 участников: профессиональных спортсменов и любителей бега, а также более 50 000 зрителей.

Уралхим Run Factory — беговое сообщество для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни и достигать новых вершин в спорте. Это 11 локаций по всей России, где проводятся тренировки под руководством профессиональных тренеров. В распоряжении участников есть собственная беговая база в Лужниках, а также удобное мобильное приложение для записи на тренировки.





Реклама. Филиал "ПМУ" АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ". erid: 5C7FMwReQKpJ3U93uCJu9Ciuz8bqgUtanZT934DaZnEyR1oWnTBqmbubayLHsio7

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.