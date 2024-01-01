Фестиваль «Отражение» собрал на центральной набережной Перми 25 тысяч человек Он стал заключительным событием культурно-спортивной программы, проходившей на набережной всё лето Поделиться Твитнуть

фото от "Пермской дирекции"

Фестиваль «Отражение» (0+) 7 сентября собрал 25 тыс. человек на центральной набережной Перми. Об этом сообщили в «Пермской дирекции».

В рамках события на улице Газеты «Звезда» прошла выставка ретро-автомобилей, где сотрудники музея «Ретро-Гараж» рассказывали об истории советских машин 1960-1980-х годов. На набережной работали интерактивные площадки, включая детскую с аниматорами, были организованы настольные игры и пр.

Главная сцена фестиваля, расположенная в амфитеатре, стала местом циркового представления. После этого состоялся концерт местных групп и финальное выступление группы из Екатеринбурга Tonya Mak Team.

Фестиваль «Отражение» стал заключительным событием культурно-спортивной программы, проходившей на набережной всё лето. Самыми посещаемыми стали День защиты детей, Семейный пикник, фестиваль «ЛЕТОJAZZ», Кубок России по аквабайку и Ночь города.

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