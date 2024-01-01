«Битву роботов» в Перми выиграл проект кировской команды BlackOut За победу сражались 16 команд из девяти регионов Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Победителем регионального этапа чемпионата «Битва роботов», который состоялся в Перми 7 сентября, стала команда BlackOut из Кировской области. Как сообщает «Рифей», она автоматически стала участником международного чемпионата.

Всего на ринге в столице Прикамья сразились 16 команд из девяти регионов. Все участники получат дополнительные баллы для отбора на международный этап.

По данным краевого правительства, в финале робот «Легенда № 17» команды BlackOut, названный в честь хоккеиста Валерия Харламова, превзошёл робота команды «Робозон» из Иннополиса. На третьем месте оказалась столичная команда «Стилекс», одержавшая победу над роботом пермской команды «Зверобой».

«Битва роботов» является одним из ключевых событий программы межрегиональной Лиги робототехники Пермского края. Она была создана по инициативе губернатора для развития технологических соревнований в регионе.

В июне стал известен призовой фонд регионального чемпионата, сумма составила 1,5 млн руб. Победитель получит 750 тыс. руб., по 450 и 300 тыс. руб. достанется командам, занявшим второе и третье место соответственно.

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