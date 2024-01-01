Количество приговоров за самоволку при мобилизации в Прикамье выросло на 62 Уголовная статья за оставление части была введена в сентябре 2022 года Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае увеличилось количество приговоров за самовольное оставление части при мобилизации. Пермский гарнизонный военный суд в 2024 году вынес ещё 62 приговора по ч. 5 ст. 337 УК РФ.

Как обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье», ещё 11 дел по этому составу преступления рассматриваются в Перми и Кирове. Всего в текущем году в суд поступило 73 дела. За девять месяцев 40 приговоров были вынесены по ч. 2.1 и ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (оставление части или неявка в срок во время боевых действий до 10 суток и до одного месяца).

Тексты приговоров по ч. 5 соответствующей уголовной статьи не публикуются. Судя по данным картотеки судебных дел, три раза покинувшие часть военнослужащие обвинялись в совершении и других преступлений. Согласно опубликованным за 2022-2023 годы решениям, чаще всего причинами выезда из части были желание отдохнуть от службы или прохождение лечения, большинство участников уголовных дел полностью или частично признавали вину.

Новая часть ст. 337 УК РФ о самовольном оставлении части, или места службы, или неявке в срок на службу без уважительных причин свыше одного месяца, совершённых в период мобилизации, была введена через три дня после объявления в России частичной мобилизации 24 сентября 2022 года. Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что по итогам периода ноябрь 2022 года — январь 2024 года Пермский гарнизонный военный суд рассмотрел 62 уголовных дела по данной статье.

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