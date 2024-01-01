Максим Артамонов Пермский гарнизонный военный суд вынес 62 приговора за самоволку во время мобилизации Новая статья появилась в УК РФ в год начала СВО Поделиться Твитнуть

С ноября 2022 года в Пермском гарнизонном военном суде были рассмотрены 62 уголовных дела по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Речь идёт о введённой 24 сентября 2022 года (через три дня после объявления в РФ частичной мобилизации) статье о самовольном оставлении части, или места службы, или неявке в срок на службу без уважительных причин свыше одного месяца, совершённых в период мобилизации. Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

Данные о приговорах следуют из картотеки суда. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье». Процессы в отношении военнослужащих проходили в Перми и Кирове.

Из опубликованных на сайте суда фрагментов приговоров неясно, кто были подсудимыми — мобилизованные, военнослужащие, заключившие контракт, или добровольцы. В их показаниях сказано, что они уезжали из части, чтобы отдохнуть от военной службы или подлечиться после ранений. При этом многие из подсудимых полностью либо частично признавали вину.

Если военнослужащий совершил не более одного преступления и признавал свою вину, то в этом случае суд чаще всего приговаривал их к условному лишению свободы.

В настоящее время, согласно данным Пермского гарнизонного военного суда, в производстве находятся ещё шесть дел по новой статье о самовольном оставлении части или места службы.

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