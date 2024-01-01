«Пермские медведи» уступили питерскому «Зениту» в домашнем матче Итог поединка — 29:36 в пользу гостей Поделиться Твитнуть

В ДС «Красава» 8 сентября в рамках нового сезона OLIMPBET Суперлиги 2024/25 гандбольный клуб «Пермские медведи» провёл домашний поединок с питерским «Зенитом». Серия оплошностей в атаке «Пермских медведей» позволила «Зениту» создать весомое преимущество в 7 мячей. Итог поединка — 29:36 в пользу гостей.

Анализируя игру, главный тренер пермской команды Валентин Бузмаков рассказал, что "где-то несмело действовали, даже где нас включал вратарь, не подбирали те моменты, которые обговаривали, а должны были это сделать".

«Слишком волнительно, наверное, было нашим игрокам увидеть новую форму «Зенита». Пока тяжело сказать о причине поражения, но претензий очень много ко всем. Понятно, что опытнее ребята в «Зените», но, тем не менее, мы сегодня не показали даже ту игру, которую можем показывать. Будем анализировать и работать», — прокомментировал итог матча Валентин Бузмаков.

Напомним, первый матч в новом сезоне чемпионата России «берлога» провела 28 августа в Уфе против местного «Акбузата». Поединок завершился со счётом 30:37 в пользу «Пермских медведей».

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