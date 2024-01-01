Зарина Ситдикова «Пермские медведи» одержали победу в первом домашнем матче сезона На площадке СК имени Сухарева были повержены гандболисты из Астрахани Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Гандбольный клуб «Пермские медведи» провёл первый домашний поединок в новом сезоне OLIMPBET Суперлиги 2024/25. Игра прошла на обновлённом покрытии СК им. Сухарева. Соперниками пермской команды стали гандболисты «Динамо Астрахань».

Уже в начале встречи «Пермские медведи» повели в счёте. Однако далеко «берлогу» соперники не отпускали — оба клуба показали быстрый и весьма результативный гандбол. В результате, первый тайм завершился со счётом 21:17 в пользу пермского клуба.

Во второй половине матча команда Валентина Бузмакова продолжила давить соперника, в результате чего встреча завершилась с разницей в 11 мячей — 43:32.

Напомним, первый матч в новом сезоне чемпионата России «берлога» провела 28 августа в Уфе против местного «Акбузата». Поединок завершился со счётом 30:37 в пользу «Пермских медведей».

Помимо OLIMPBET Суперлиги «берлога» в текущем сезоне сыграет в SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток». Групповой этап турнира будет состоять из десяти туров. Он начнётся 22 сентября и завершится 9 февраля 2025 года. В плей-офф выйдут по четыре команды из группы. Первую встречу в этом турнире «Пермские медведи» проведут 8 октября с командой «Машека» (Могилёв, Республика Беларусь). На домашней арене гандболисты из Перми сыграют 23 октября. Соперником подопечных Валентина Бузмакова станет клуб «СКА-Минск» (Республика Беларусь).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.