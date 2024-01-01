В Прикамье показатель явки избирателей превысил результаты 2023 года Проголосовали уже более 20% жителей региона Поделиться Твитнуть

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

Как сообщили в пресс-службе краевого избиркома, по состоянию на 12:00 8 сентября явка избирателей составляет 20,52% или 92 662 человек. Этот показатель не учитывает результаты ДЭГ.

«Явка избирателей на данный момент уже превысила итоговый показатель активности избирателей в единый день голосования 2023 года — тогда он составил 20,22%», — рассказали в избиркоме Пермского края.

При этом наиболее активны избиратели на выборах депутатов думы Юсьвинского муниципального округа — 34,84%, Уинского муниципального округа — 30,9% и Октябрьского муниципального — 30,27%.

Напомним, всего в Пермском крае открылись 642 избирательных участка, на 164 из них используются комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБы.

Отметим, сегодня, 8 сентября, — последний день голосования. Избирательные участки в территориях работают до 20:00.

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