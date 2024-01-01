В торговых центрах Перми откроются прививочные пункты по вакцинации от гриппа Эпидемический подъем заболеваемости ожидается к концу года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Этой осенью краевой минздрав намерен открыть прививочные пункты в торговых центрах. Из задействуют в рамках кампании по вакцинации против гриппа. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Пермского края Евгения Рожнева.

В 2024 году в Пермском крае планируется провести вакцинацию от гриппа порядка 60% населения. Это более 1,5 млн человек.

Прививочная кампания в регион уже идет. На сегодняшний день в Прикамье поступили 766 тысячи доз вакцины, работают 600 прививочных бригад.

По мнению экспертов краевого минздрава, эпидемический подъем заболеваемости гриппом ожидается к концу года.

Напомним, в прошлом году в Перми с 1 октября в ТРЦ «iMALL Эспланада» и «Планета» также работали мобильные пункты вакцинации. Отметим, практика использования таких мобильных пунктов активно использовалась во время пандемии коронавируса.

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