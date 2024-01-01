В Перми сгорел дом в садовом товариществе в районе Северного кладбища О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено читателями "Нового компаньона"

Вечером 7 сентября в Перми вспыхнул пожар в доме по ул. Якутская. По данным «Нового компаньона», происшествие случилось в СНТ «Железнодорожник» около девяти вечера. На тушение возгорания выехали несколько спецмашин МЧС.

«Мы ехали с семьей по Якутской из Закамска в центр города, как увидели огоньки пламени вдалеке на другой стороне дороги. Сначала подумали, что кто-то развёл больой костёр, но когда подъехали ближе, перед нашими глазами оказался мощный пожар в деревянном доме. Полыхало очень сильно», — рассказали «Новому компаньону» очевидцы.

Фото предоставлено читателями "Нового компаньона"

Пострадал ли кто-то во время происшествия, пока не известно.

Напомним, ранее, 3 сентября, в Перми произошёл пожар в многоквартирном доме на ул. Черняховского. Огнеборцы спасли из горящей квартиры на втором этаже двух девочек. Площадь пожара составила 5 кв. м. В тушении принимали участие 21 человек. В результате происшествия никто не пострадал. Причина ЧП была связана с нарушением правил эксплуатации электрооборудования.

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