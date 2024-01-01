Алёна Бронникова Пожарные спасли двух детей из горящей квартиры в Перми Детей вывели через оконный проём Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС РФ по Пермскому краю

Вечером 3 сентября в Перми произошёл пожар в многоквартирном доме на ул. Черняховского. Огнеборцы спасли из горящей квартиры на втором этаже двух девочек.

«Сообщение о пожаре на ул. Черняховского в Перми поступило 3 сентября в 21:03. Звеном газодымозащитной службы 57 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда спасены двое детей — выведены через оконный проём со второго этажа по трёхколенной лестнице на свежий воздух», — рассказали в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Горение было ликвидировано в 21:28. Площадь пожара составила 5 кв. м. В тушении принимали участие 21 человек. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причина ЧП связана с нарушением правил эксплуатации электрооборудования.

В настоящее время ведомство проводит проверочные мероприятия. Устанавливаются причина и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Перми мужчина спас свою жену из горящего дома. Женщина получила травмы. Пожар произошёл 1 сентября в жилом доме на ул. Степана Разина.

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