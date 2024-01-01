Житель Перми спас жену на пожаре Поделиться Твитнуть

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали о пожаре в жилом доме на ул. Степана Разина в Перми. Он начался днём 1 сентября. Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 13.14. По адресу были направлены 11 человек личного состава.

По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что пожар (внутри дома на площади 1 кв. м загорелись домашние вещи) уже потушен силами самих жильцов.

«Муж спас жену, к сожалению, женщина получила травмы. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в Перми на ул. Лепешинской горел жилой дом. Площадь пожара составила 18 кв. м, десять человек было эвакуировано, один пострадал. Предварительная версия причин возгорания — преднамеренные действия по уничтожению имущества (поджог).

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