На Лепешинской улице в Перми подожгли дом Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Минувшей ночью пожарно-спасательные службы МЧС России по Пермскому краю были вызваны для ликвидации возгорания в жилом доме на ул. Лепешинской в Перми. Сигнал о происшествии поступил в 23 часа 53 минуты 16 августа.

На место происшествия было направлено 13 сотрудников и четыре единицы техники.

Спасатели обнаружили, что на первом этаже коридорного типа здания горят личные вещи. Площадь возгорания составила 18 кв. м. В результате происшествия погибших не зафиксировано, однако один человек получил травму.

В ходе тушения удалось эвакуировать десять человек. Эвакуация производилась с помощью спасательных устройств работниками газодымозащитной службы 58-ПЧ и 6-ПСЧ.

Пожар удалось ликвидировать в 00 часов 09 минут.

Предварительная версия причин возгорания — преднамеренные действия по уничтожению имущества (поджог). В настоящее время устанавливается личность виновного, а также проводится проверка по факту инцидента.

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