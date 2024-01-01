Алёна Бронникова К середине второго дня голосования на выборах в Прикамье явка составила почти 15% В выборах приняли участие 66 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края опубликовала промежуточные данные по явке избирателей на выборах депутатов в муниципалитетах региона второго дня голосования. На 15:00 7 сентября явка без учёта дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 14,7%. Всего проголосовало 66,7 тыс. человек.

Как и в первый день, самыми активными избирателями оказались жители Юсьвинского муниципального округа — 25,4%, Октябрьского городского округа — 23,2% и Уинского муниципального округа — 23,2%. На дополнительных выборах в заксобрание Пермского края по одномандатным округам № 12 и 20 явка составила — 13,9%.

«Все комиссии работают в штатном режиме. Для открытости, прозрачности голосования на избирательные участки направлено более 1 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Пермского края, кандидатов и политических партий», — добавили в краевом избиркоме.

В этом году в регионе с 6 по 8 сентября проходят довыборы в краевой парламент по округам № 12 и 20, а также 26 избирательных кампаний по основным и дополнительным выборам в органы местного самоуправления. По итогам голосования будет замещён 371 депутатский мандат. Время работы избирательных участков — с 8:00 до 20:00.

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