Алёна Бронникова В первый день муниципальных выборов в Прикамье проголосовала 41 тысяча человек Явка составила 9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае начался второй день голосования на муниципальных выборах. По итогам первого дня, 6 сентября, явка избирателей составила 41,2 тыс. человек без учёта дистанционного электронного голосования (9,1%).

По информации краевой избирательной комиссии, наибольшая активность избирателей отмечается на выборах депутатов думы Юсьвинского муниципального округа — 16,8%, Октябрьского городского округа — 14,6% и Уинского муниципального округа — 14,1%.

Явка на довыборах в Законодательное собрание Прикамья по округам № 12 и 20 составила 8,7%.

В этом году в регионе проходят довыборы в краевой парламент по одномандатным округам № 12 и 20, а также 26 избирательных кампаний по основным и дополнительным выборам в органы местного самоуправления. По итогам голосования будет замещён 371 депутатский мандат. Проголосовать можно в любой из трёх дней 6-8 сентября с 8:00 до 20:00.

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