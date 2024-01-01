Алёна Бронникова СК проверяет клуб в Перми по информации о преступлениях мигрантов в отношении детей Ход проверки постановлен на контроль федерального ведомства Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

СУ СК России по Пермскому краю организовало процессуальную поверку размещённой в соцсетях информации о противоправных действиях мигрантов в отношении детей. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Предварительно установлено, что в Перми проводятся вечеринки в ночных клубах для молодёжи, в ходе которых осуществляется незаконная продажа алкоголя», — рассказали в пресс-службе краевого СКР.

Как сообщает федеральное ведомство, в Перми мигранты открыли ночное заведение по ул. Островского, 76б, в котором организовали продажу алкогольной продукции и наркотических средств несовершеннолетним. Согласно размещённым в соцсетях информации и медиаматериалам, пользуясь беспомощным состоянием ввиду опьянения, фигуранты вступают с посетителями в интимную связь.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий были установлены лица, причастные к совершению преступлений. Сотрудники краевого СК провели осмотр помещения клуба, опрашивают очевидцев, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.