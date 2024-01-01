Алёна Бронникова В Кунгурском округе расширят часть трассы Пермь—Екатеринбург до четырёх полос Приступить к работам планируют в 2026 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Часть федеральной трассы Р-242, соединяющей Пермь и Екатеринбург, протяжённостью 17 км (100-117 км), планируют расширить до четырёх полос. Данный участок находится на территории Пермского края, в Кунгурском муниципальном округе.

ФКУ Упрдор «Прикамье» определило подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта данного участка автодороги. Начальная стоимость контракта составляла 30,72 млн руб. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, по итогам открытого конкурса победителем признан участник, предложивший разработать проект за 24,88 млн руб.

В техзадании указано, что подрядчик должен учесть в проекте расширение дороги до четырёх полос вместо двух. Ремонт планируется начать в 2026 году, сроки проведения работ будут определены проектом.

На подготовку проекта подрядчику даётся время до 1 октября 2026 года. Срок исполнения контракта — 1 ноября 2026 года. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Дорожный ремонт на трассе Пермь—Екатеринбург проводился летом на нескольких участках, что становилось причиной многокилометровых пробок.

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